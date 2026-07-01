Вулкан Этна пробудился на Сицилии

Местные власти успокоили жителей и туристов, заявив, что угроз для поселений у Этны пока нет. Однако эксперты предупреждают о рисках при изменении направления лавового потока или усилении пепловых выбросов. Авиационные службы уведомлены о возможном пепловом облаке, которое может повлиять на аэропорт Катании. Метеорологи следят за ветром.