Вулкан Этна пробудился на Сицилии

На Сицилии произошло пробуждение Этны, самого высокого действующего вулкана Европы. Извержение, начавшееся около недели назад, продолжается, и раскалённая лава непрерывно стекает по склонам горы, как сообщает The Guardian в среду, 1 июля.
На высоте примерно 3000 метров открылось новое жерло, что сделало извержение особенно впечатляющим. Потоки ярко-оранжевой лавы медленно продвигаются вниз, оставляя за собой обожжённые участки склонов.
Местные специалисты по геофизике усилили мониторинг сейсмической активности, чтобы оперативно реагировать на любые изменения в поведении вулкана.
Местные власти успокоили жителей и туристов, заявив, что угроз для поселений у Этны пока нет. Однако эксперты предупреждают о рисках при изменении направления лавового потока или усилении пепловых выбросов. Авиационные службы уведомлены о возможном пепловом облаке, которое может повлиять на аэропорт Катании. Метеорологи следят за ветром.
Ранее KP.RU сообщил, что 2 июня произошло рекордное извержение вулкана Килауэа на Гавайях.