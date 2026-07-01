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Вулкан Этна пробудился на Сицилии

На вулкане Этна открылось новое жерло, угрозы жителям пока нет.

Источник: Комсомольская правда

На Сицилии произошло пробуждение Этны, самого высокого действующего вулкана Европы. Извержение, начавшееся около недели назад, продолжается, и раскалённая лава непрерывно стекает по склонам горы, как сообщает The Guardian в среду, 1 июля.

На высоте примерно 3000 метров открылось новое жерло, что сделало извержение особенно впечатляющим. Потоки ярко-оранжевой лавы медленно продвигаются вниз, оставляя за собой обожжённые участки склонов.

Местные специалисты по геофизике усилили мониторинг сейсмической активности, чтобы оперативно реагировать на любые изменения в поведении вулкана.

Местные власти успокоили жителей и туристов, заявив, что угроз для поселений у Этны пока нет. Однако эксперты предупреждают о рисках при изменении направления лавового потока или усилении пепловых выбросов. Авиационные службы уведомлены о возможном пепловом облаке, которое может повлиять на аэропорт Катании. Метеорологи следят за ветром.

Ранее KP.RU сообщил, что 2 июня произошло рекордное извержение вулкана Килауэа на Гавайях.