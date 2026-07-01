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Украинские женщины в Польше стали массово записываться на курсы самообороны

Украинки в Польше сталкиваются с враждебным отношением из-за происхождения и самостоятельно ищут способы защиты, записываясь на тренинги по самообороне.

Источник: Аргументы и факты

Проживающие в Польше женщины с Украины активно записываются на тренинги по самообороне. Об этом сообщило издание Warsaw.

Представительницы украинской диаспоры отмечают, что стали регулярно сталкиваться с враждебным отношением и даже оскорблениями в свой адрес из-за национальной принадлежности.

«Не видя поддержки со стороны государства, они самостоятельно ищут помощи, чтобы чувствовать себя в безопасности», — говорится в сообщении.

Инструктор варшавского спортивного центра Black Belt Krav Maga Кшиштоф Матышчак поделился с журналистами данными о значительном росте количества украинок на занятиях по защите от нападений.

«Сейчас они составляют 10% всех женщин, которые тренируются в клубе», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что экс-премьер Польши осудил новое решение Киева по героизации нацистов.