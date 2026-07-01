Украинские женщины в Польше стали массово записываться на курсы самообороны

Проживающие в Польше женщины с Украины активно записываются на тренинги по самообороне. Об этом сообщило издание Warsaw.
Представительницы украинской диаспоры отмечают, что стали регулярно сталкиваться с враждебным отношением и даже оскорблениями в свой адрес из-за национальной принадлежности.
«Не видя поддержки со стороны государства, они самостоятельно ищут помощи, чтобы чувствовать себя в безопасности», — говорится в сообщении.
Инструктор варшавского спортивного центра Black Belt Krav Maga Кшиштоф Матышчак поделился с журналистами данными о значительном росте количества украинок на занятиях по защите от нападений.
«Сейчас они составляют 10% всех женщин, которые тренируются в клубе», — уточнил он.
Ранее сообщалось, что экс-премьер Польши осудил новое решение Киева по героизации нацистов.