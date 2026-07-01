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Собянин: участники СВО из Москвы стали лучшими на чемпионате «Абилимпикс»

Москвичи взяли 4 награды на чемпионате «Абилимпикс» среди бойцов СВО, рассказал Сергей Собянин.

Источник: Аргументы и факты

Москвичи получили четыре призовых места на соревнованиях «Абилимпикс», предназначенных для участников специальной военной операции. Эту информацию Сергей Собянин опубликовал в своём канале в мессенджере Max.

Мероприятие проводилось по расширенному списку из 21 профессиональной дисциплины. Столичную сборную тренировали квалифицированные наставники — ведущие работодатели Москвы и специалисты Московского этапа «Абилимпикс», отметил мэр.

Победителями признаны: Виталий Комаров (34 года) — в направлении «Инструктор по адаптивной физической подготовке»; Антон Аксенов (40 лет) — в направлении «Кулинарное мастерство»; Кирилл Загородников (30 лет) — в направлении «Бизнес-инициативы»; Николай Столярик (36 лет) — в направлении «Компьютерные и сетевые системы».

«Поздравляю всех победителей с заслуженными наградами! Москва гордится вами! Желаю успехов и реализации всего задуманного», — добавил Сергей Собянин.

Соревнование организовано по указанию президента России. В текущем году в нём участвовало свыше 600 ветеранов из 86 регионов страны. Москву представляли 17 человек.

Городская администрация оказывает поддержку ветеранам СВО в адаптации к гражданской жизни. Участие в «Абилимпикс» для многих из них становится значимым этапом восстановления, а также способствует формированию новых карьерных ориентиров.

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