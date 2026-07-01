Собянин: участники СВО из Москвы стали лучшими на чемпионате «Абилимпикс»

Победителями признаны: Виталий Комаров (34 года) — в направлении «Инструктор по адаптивной физической подготовке»; Антон Аксенов (40 лет) — в направлении «Кулинарное мастерство»; Кирилл Загородников (30 лет) — в направлении «Бизнес-инициативы»; Николай Столярик (36 лет) — в направлении «Компьютерные и сетевые системы».