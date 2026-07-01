Россиянам рассказали, что съесть, чтобы не отекать

Летом отеки возникают не только из-за жары, но и из-за избытка соли, вредных жирных соусов, сладких напитков, переизбытка быстрых углеводов и сахаров. Об этом aif.ru рассказала нутрициолог Ольга Яблокова.
По ее словам, также на появление отечности влияет недостаток овощей и зелени, что приводит к нарушению водно солевого баланса.
Специалист отметила, что сельдерей, огурец и шпинат могут помочь не отекать в жару. Польза этих овощей заключается в сочетании высокого содержания воды, минералов и легкой усвояемости, а также в способности сделать питание менее соленым и более сбалансированным.
RT сообщил, что летом летом у человека возрастает потребность в жидкости, особенно при температуре выше +30. При этом воду можно заменить несладким зелёным чаем, морсами без сахара, отварами сухофруктов, кисломолочными напитками или айраном.