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Россиянам рассказали, что съесть, чтобы не отекать

Нутрициолог Яблокова: сельдерей и огурцы помогут от отеков в жару.

Источник: Комсомольская правда

Летом отеки возникают не только из-за жары, но и из-за избытка соли, вредных жирных соусов, сладких напитков, переизбытка быстрых углеводов и сахаров. Об этом aif.ru рассказала нутрициолог Ольга Яблокова.

По ее словам, также на появление отечности влияет недостаток овощей и зелени, что приводит к нарушению водно солевого баланса.

Специалист отметила, что сельдерей, огурец и шпинат могут помочь не отекать в жару. Польза этих овощей заключается в сочетании высокого содержания воды, минералов и легкой усвояемости, а также в способности сделать питание менее соленым и более сбалансированным.

RT сообщил, что летом летом у человека возрастает потребность в жидкости, особенно при температуре выше +30. При этом воду можно заменить несладким зелёным чаем, морсами без сахара, отварами сухофруктов, кисломолочными напитками или айраном.