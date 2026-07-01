Сборная Англии вышла в ⅛ финала ЧМ-2026 благодаря дублю Гарри Кейна

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн принес своей команде победу в матче 1/16 финала Чемпионата мира по футболу 2026 года. Англия обыграла команду ДР Конго со счетом 2:1.
Оба мяча в составе победителей забил Гарри Кейн (75-я, 86-я минуты). У проигравших отличился Бриан Сипенга (7). Этот результат вывел команду в следующий раунд турнира, где соперником англичан станет сборная Мексики. Матч состоится 6 июля в Мехико.
Ранее сборная Парагвая неожиданно обыграла Германию в серии пенальти и впервые за долгое время пробилась в ⅛ финала чемпионата мира.
Уругвайская федерация футбола отменила командный рейс с ЧМ-2026 — все из-за проигрыша сборной в матче с Испанией. Игрокам и тренерам сказали добираться домой самостоятельно.
При этом команда из Испании установила мировой рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в официальных матчах. После победы над Уругваем сборная достигла отметки в 34 встречи.