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Сборная Англии вышла в ⅛ финала ЧМ-2026 благодаря дублю Гарри Кейна

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн принес своей команде победу в матче 1/16 финала Чемпионата мира по футболу 2026 года. Англия обыграла команду ДР Конго со счетом 2:1.

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн принес своей команде победу в матче 1/16 финала Чемпионата мира по футболу 2026 года. Англия обыграла команду ДР Конго со счетом 2:1.

Оба мяча в составе победителей забил Гарри Кейн (75-я, 86-я минуты). У проигравших отличился Бриан Сипенга (7). Этот результат вывел команду в следующий раунд турнира, где соперником англичан станет сборная Мексики. Матч состоится 6 июля в Мехико.

Сборная Норвегии одержала победу над командой Кот-д’Ивуара в матче 1/16 финала чемпионата мира, проходящего в США, Канаде и Мексике. Встреча в Далласе завершилась со счетом 2:1. В составе победителей голами отметились Антонио Нуса и Эрлинг Холанд; за ивуарийцев единственный мяч забил Амад Диалло.

Ранее сборная Парагвая неожиданно обыграла Германию в серии пенальти и впервые за долгое время пробилась в ⅛ финала чемпионата мира.

Уругвайская федерация футбола отменила командный рейс с ЧМ-2026 — все из-за проигрыша сборной в матче с Испанией. Игрокам и тренерам сказали добираться домой самостоятельно.

При этом команда из Испании установила мировой рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в официальных матчах. После победы над Уругваем сборная достигла отметки в 34 встречи.

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