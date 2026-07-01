Европарламент раскритиковал главу ФИФА за допуск россиян на юниорский турнир

ВАШИНГТОН, 1 июля. /ТАСС/. Депутаты Европарламента раскритиковали президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино за допуск сборной России (игроки не старше 15 лет) на международный турнир. Об этом сообщает газета Politico.
Ранее ТАСС сообщал, что ФИФА разрешила сборной России (до 15 лет) сыграть на турнире в Азербайджане в октябре. Отменить это решение призвали 44 депутата Европарламента.
Российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с 2022 года.