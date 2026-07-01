Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле выросло до 2295 человек

Число человек, погибших в результате мощного землетрясения в Венесуэле выросло до 2295. Об этом заявил спикер Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес, его слова передает телеканал VTV.
«На сегодняшний день насчитывается 2295 погибших», — заявил Родригес.
Уточняется, что число пострадавших в результате землетрясения также возросло до 11267 человек. Еще почти 13 тысяч человек остались без жилья из-за последствий стихийного бедствия.
Ранее KP.RU сообщал, что в Венесуэле был объявлен национальный траур в связи с трагическими последствиями разрушительных землетрясений. В память о жертвах в стране пройдет траур, который продлится одну неделю.
Напомним, что в Венесуэле произошло землетрясение магнитудой 7,5. Оно стало самым разрушительным для страны за последние сто лет.