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Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле выросло до 2295 человек

Более 11 тысяч человек пострадали в результате мощного землетрясения в Венесуэле.

Источник: Комсомольская правда

Число человек, погибших в результате мощного землетрясения в Венесуэле выросло до 2295. Об этом заявил спикер Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес, его слова передает телеканал VTV.

«На сегодняшний день насчитывается 2295 погибших», — заявил Родригес.

Уточняется, что число пострадавших в результате землетрясения также возросло до 11267 человек. Еще почти 13 тысяч человек остались без жилья из-за последствий стихийного бедствия.

Ранее KP.RU сообщал, что в Венесуэле был объявлен национальный траур в связи с трагическими последствиями разрушительных землетрясений. В память о жертвах в стране пройдет траур, который продлится одну неделю.

Напомним, что в Венесуэле произошло землетрясение магнитудой 7,5. Оно стало самым разрушительным для страны за последние сто лет.

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