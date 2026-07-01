Врач Шах назвал утреннюю привычку, помогающую резко продлить жизнь

Шах рассказал, что во время сна человеческий мозг каждую ночь завершает полный цикл очистки, смывая очень токсичные белки, которые накапливаются у пациентов с болезнью Альцгеймера. При этом качество ночной уборки определяется тем, что человек сделает на следующее утро. По словам врача, в течение получаса после пробуждения необходимо, чтобы солнечный свет попал человеку прямо в глаза.