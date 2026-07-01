Врач Шах назвал утреннюю привычку, помогающую резко продлить жизнь

Предотвратить развитие деменции поможет привычка смотреть на солнце каждое утро, пишет LADBible со ссылкой на врача Нила К. Шаха. Публикацию издания перевел aif.ru.
Опираясь на статистические данные нейрологических экспериментов он рассказал, что люди в возрасте 90 лет и старше, сохраняющие «когнитивную остроту», придерживаются одного и того же подхода к пробуждению каждое утро.
Шах рассказал, что во время сна человеческий мозг каждую ночь завершает полный цикл очистки, смывая очень токсичные белки, которые накапливаются у пациентов с болезнью Альцгеймера. При этом качество ночной уборки определяется тем, что человек сделает на следующее утро. По словам врача, в течение получаса после пробуждения необходимо, чтобы солнечный свет попал человеку прямо в глаза.
«Это решение определяет уровень кортизола, мелатонина и цикл ночной очистки мозга», — сказал Шах.
Он отметил, что вместо этого в течение первых 30 минут после пробуждения большинство людей хватают телефон, листают ленту, и тем самым случайно саботируют защитный механизм своего стареющего мозга.
По его мнению, уровень заболеваемости деменцией во всем мире может снизиться, если люди начнут придерживаться нового утреннего распорядка.
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