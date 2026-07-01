Когда отказ от работы не считается прогулом: разбор прав сотрудника

По словам эксперта, работник может законно отказаться от выполнения обязанностей, если сталкивается с серьёзными нарушениями своих прав. Например, когда ему поручают задачи, не предусмотренные трудовым договором, или условия труда внезапно меняются без его согласия. Основанием для приостановки работы также служит угроза жизни и здоровью на рабочем месте, получение незаконных поручений либо проявления дискриминации. Отдельно стоит выделить задержку зарплаты: если выплаты не поступают более 15 дней, сотрудник имеет право приостановить работу до погашения долга.