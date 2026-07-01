Когда отказ от работы не считается прогулом: разбор прав сотрудника

По словам эксперта, работник может законно отказаться от выполнения обязанностей, если сталкивается с серьёзными нарушениями своих прав. Например, когда ему поручают задачи, не предусмотренные трудовым договором, или условия труда внезапно меняются без его согласия. Основанием для приостановки работы также служит угроза жизни и здоровью на рабочем месте, получение незаконных поручений либо проявления дискриминации. Отдельно стоит выделить задержку зарплаты: если выплаты не поступают более 15 дней, сотрудник имеет право приостановить работу до погашения долга.
По словам эксперта, чтобы действия работника были юридически обоснованы, нужно письменно уведомить работодателя. В заявлении важно не просто обозначить причину, но и привести конкретные данные: указать дату, с которой приостанавливается работа, дату возникновения проблемы (например, начала задержки зарплаты), сумму задолженности и количество дней просрочки. Завершается документ подписью и указанием должности сотрудника. Пример подходящей формулировки: «В связи с задержкой выплаты зарплаты свыше 15 дней приостанавливаю работу до погашения задолженности».
Передать уведомление стоит так, чтобы у работника осталось подтверждение этого факта. Оптимальный вариант — вручить документ лично и попросить поставить отметку о получении. Допустимо также отправить его почтой либо через официальную систему кадрового электронного документооборота. При этом, как предупреждает эксперт, обычная переписка по электронной почте, скриншоты или сообщения в мессенджерах в суде могут не считаться надёжными доказательствами.
Существуют и ситуации, когда право на приостановку работы не действует. Так, запрет распространяется на период военного или чрезвычайного положения. Кроме того, не могут приостанавливать работу сотрудники организаций, обеспечивающих оборону и безопасность государства, а также те, кто занят аварийно‑спасательными и противопожарными работами.