Юрист Черемных рассказала, как получить компенсацию за подтопленный автомобиль

«Компенсацию, безусловно, взыскать можно за повреждение имущества, если машину в паркинге затопило и есть КАСКО, то обращаемся в страховую, если страховки нет, в любом случае мы фиксируем ущерб: фото, видеофиксация, вызываем полицию, чтобы составить факт ущерба», — рассказала Черемных в беседе с ТАСС.