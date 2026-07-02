Юрист Черемных рассказала, как получить компенсацию за подтопленный автомобиль

Об этом сообщила юрист Ольга Черемных.
По ее словам, если автомобиль был затоплен на паркинге и застрахован по КАСКО, владельцу следует обратиться в страховую компанию. При отсутствии страховки необходимо зафиксировать повреждения и добиваться возмещения от организации, отвечающей за содержание объекта.
«Компенсацию, безусловно, взыскать можно за повреждение имущества, если машину в паркинге затопило и есть КАСКО, то обращаемся в страховую, если страховки нет, в любом случае мы фиксируем ущерб: фото, видеофиксация, вызываем полицию, чтобы составить факт ущерба», — рассказала Черемных в беседе с ТАСС.
Юрист отметила, что для подтверждения обстоятельств происшествия можно запросить данные у метеослужб о количестве выпавших осадков. Кроме того, при необходимости следует провести независимую экспертизу, которая позволит определить стоимость восстановительного ремонта или размер причиненного ущерба.
После сбора доказательств владелец автомобиля может направить претензию о возмещении ущерба.
«В первую очередь, [следует обращаться] к организации, которая допустила эти нарушения, имеется в виду к той организации, которая обязана отвечать за надлежащую эксплуатацию, если паркинг в многоквартирном доме, вы там место купили, все равно общим имуществом, содержанием должна заниматься управляющая организация», — пояснила Черемных.
Если автомобиль был затоплен не на паркинге, а на дороге или в другом общественном месте, юрист рекомендует обращаться в администрацию муниципального образования.