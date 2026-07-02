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Юрист Черемных рассказала, как получить компенсацию за подтопленный автомобиль

Автовладельцы, чьи машины пострадали от подтопления во время сильных осадков, могут рассчитывать на компенсацию ущерба.

Источник: ИА Татар-информ

Об этом сообщила юрист Ольга Черемных.

По ее словам, если автомобиль был затоплен на паркинге и застрахован по КАСКО, владельцу следует обратиться в страховую компанию. При отсутствии страховки необходимо зафиксировать повреждения и добиваться возмещения от организации, отвечающей за содержание объекта.

«Компенсацию, безусловно, взыскать можно за повреждение имущества, если машину в паркинге затопило и есть КАСКО, то обращаемся в страховую, если страховки нет, в любом случае мы фиксируем ущерб: фото, видеофиксация, вызываем полицию, чтобы составить факт ущерба», — рассказала Черемных в беседе с ТАСС.

Юрист отметила, что для подтверждения обстоятельств происшествия можно запросить данные у метеослужб о количестве выпавших осадков. Кроме того, при необходимости следует провести независимую экспертизу, которая позволит определить стоимость восстановительного ремонта или размер причиненного ущерба.

После сбора доказательств владелец автомобиля может направить претензию о возмещении ущерба.

«В первую очередь, [следует обращаться] к организации, которая допустила эти нарушения, имеется в виду к той организации, которая обязана отвечать за надлежащую эксплуатацию, если паркинг в многоквартирном доме, вы там место купили, все равно общим имуществом, содержанием должна заниматься управляющая организация», — пояснила Черемных.

Если автомобиль был затоплен не на паркинге, а на дороге или в другом общественном месте, юрист рекомендует обращаться в администрацию муниципального образования.