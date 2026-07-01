Учёные выяснили, сколько лет ещё может продолжаться жизнь на Земле

Учёные подсчитали, что жизнь на Земле в её нынешнем виде может существовать ещё около 1,8 миллиарда лет. Исследование, опубликованное в журнале JGR Atmospheres, показало, что растительность сможет выживать значительно дольше, чем предполагали предыдущие модели.
По мере эволюции Солнце становится ярче — сейчас оно излучает примерно на треть больше энергии, чем 4,5 миллиарда лет назад, и будет продолжать нагреваться до своей гибели примерно через 5 миллиардов лет. В 1982 году учёный Джеймс Лавлок предсказал, что фотосинтезирующая биосфера Земли исчезнет через 100 миллионов лет. Новые расчёты отодвигают этот срок почти в 20 раз дальше.
Однако астробиолог Джейкоб Хак-Мистра из Blue Marble Space отметил, что полученный оптимистичный прогноз может не сбыться из-за дополнительных факторов: например, антропогенные выбросы парниковых газов способны нагреть планету до критической отметки уже через 6−7 тысяч лет.
В этом случае климат изменится столь сильно, что биосфера может погибнуть гораздо раньше положенного ей природой срока. Жизнь на Земле зависит от фотосинтеза — процесса, который растения, водоросли и некоторые бактерии используют для превращения солнечного света в энергию.
При определённых температурах этот механизм отключается. Когда Солнце нагреет Землю до того состояния, что растения больше не смогут фотосинтезировать, вся пищевая цепочка рухнет, и жизнь исчезнет.
Ранее на Марсе нашли странное образование, напоминающее инопланетный пистолет.