Учёные выяснили, сколько лет ещё может продолжаться жизнь на Земле

По мере эволюции Солнце становится ярче — сейчас оно излучает примерно на треть больше энергии, чем 4,5 миллиарда лет назад, и будет продолжать нагреваться до своей гибели примерно через 5 миллиардов лет. В 1982 году учёный Джеймс Лавлок предсказал, что фотосинтезирующая биосфера Земли исчезнет через 100 миллионов лет. Новые расчёты отодвигают этот срок почти в 20 раз дальше.