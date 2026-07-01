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Учёные выяснили, сколько лет ещё может продолжаться жизнь на Земле

Учёные выяснили, что жизнь на Земле может продолжаться ещё около 1,8 миллиарда лет. Это существенно дольше, чем предполагали предыдущие исследования.

Источник: Аргументы и факты

Учёные подсчитали, что жизнь на Земле в её нынешнем виде может существовать ещё около 1,8 миллиарда лет. Исследование, опубликованное в журнале JGR Atmospheres, показало, что растительность сможет выживать значительно дольше, чем предполагали предыдущие модели.

По мере эволюции Солнце становится ярче — сейчас оно излучает примерно на треть больше энергии, чем 4,5 миллиарда лет назад, и будет продолжать нагреваться до своей гибели примерно через 5 миллиардов лет. В 1982 году учёный Джеймс Лавлок предсказал, что фотосинтезирующая биосфера Земли исчезнет через 100 миллионов лет. Новые расчёты отодвигают этот срок почти в 20 раз дальше.

Однако астробиолог Джейкоб Хак-Мистра из Blue Marble Space отметил, что полученный оптимистичный прогноз может не сбыться из-за дополнительных факторов: например, антропогенные выбросы парниковых газов способны нагреть планету до критической отметки уже через 6−7 тысяч лет.

В этом случае климат изменится столь сильно, что биосфера может погибнуть гораздо раньше положенного ей природой срока. Жизнь на Земле зависит от фотосинтеза — процесса, который растения, водоросли и некоторые бактерии используют для превращения солнечного света в энергию.

При определённых температурах этот механизм отключается. Когда Солнце нагреет Землю до того состояния, что растения больше не смогут фотосинтезировать, вся пищевая цепочка рухнет, и жизнь исчезнет.

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