Дачникам перечислили рабочие способы борьбы с плодовой гнилью

360.ru рассказал, что для почвы вредно оставлять гнить на зиму не убранные с земли плоды. Ведь черви и личинки-плодожорки, которые живут в гнилых плодах, перебираются из них в землю и отравляют ее. Весной почва окажется заражена инфекциями вредителями и различными заболеваниями.