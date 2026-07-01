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Дачникам перечислили рабочие способы борьбы с плодовой гнилью

Агроном Терентьев: прореживание кроны поможет защитить плоды от гнили.

Источник: Комсомольская правда

Летом теплые дожди, высокая влажность и перепады температур создают для идеальные условия плодовой гнили (монилиоза), которая способна испортить значительную часть урожая. Об этом aif.ru сообщил агроном Денис Терентьев.

«Возбудители плодовой гнили — грибы рода Monilinia (Monilinia fructigena и Monilinia laxa) — весьма неприхотливы, но особенно активны при сочетании тепла и влаги», — сказал он.

Специалист отметил, что к развитию болезни приводят несколько факторов.

Агроном рекомендовал для сдерживания распространения гнили оперативно убирать пораженные плоды, снижать влажность внутри кроны путем прореживания и не допускать соприкосновения плодов.

360.ru рассказал, что для почвы вредно оставлять гнить на зиму не убранные с земли плоды. Ведь черви и личинки-плодожорки, которые живут в гнилых плодах, перебираются из них в землю и отравляют ее. Весной почва окажется заражена инфекциями вредителями и различными заболеваниями.