Чесноков считает, что Андреева проявила характер в матче против Крейчиковой

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Российская теннисистка Мирра Андреева проявила характер в матче второго круга Уимблдона против чешки Барборы Крейчиковой. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.
Встреча завершилась со счетом 4:6, 7:5, 6:4 в пользу Крейчиковой, которая выступает без номера посева. Андреева была посеяна под 5-м номером. В следующем круге Крейчикова сыграет со своей соотечественницей Николой Бартуньковой.
«Очень жаль, что Мирра попала на Крейчикову, потому что, если брать их реальный уровень, они должны были играть в четвертом круге. При счете 5:3 в третьем сете Андреева сделала что-то нереальное, отыгралась с 0:40, и казалось, что она переломит матч, но в последнем розыгрыше ей не повезло. Матч был очень хороший, Мирра проявила характер, боролась до конца, но и Крейчикова играла здорово», — сказал Чесноков.
Уимблдон — третий в сезоне турнир Большого шлема. Состязание проходит на травяном покрытии и завершится 12 июля. Призовой фонд турнира составил 64,2 млн фунтов стерлингов. Действующей победительницей является представительница Польши Ига Свёнтек.