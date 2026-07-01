Чесноков считает, что Андреева проявила характер в матче против Крейчиковой

«Очень жаль, что Мирра попала на Крейчикову, потому что, если брать их реальный уровень, они должны были играть в четвертом круге. При счете 5:3 в третьем сете Андреева сделала что-то нереальное, отыгралась с 0:40, и казалось, что она переломит матч, но в последнем розыгрыше ей не повезло. Матч был очень хороший, Мирра проявила характер, боролась до конца, но и Крейчикова играла здорово», — сказал Чесноков.