«Этой девочке 46 лет»: Анастасия Овечкина показала фото с сестрой Марией

Модель Анастасия Овечкина поделилась в социальных сетях теплым поздравлением в адрес своей сестры, художницы Марии Нахапетовой. По случаю 46-летия именинницы семья собралась вместе в Турции, где и было сделано памятное фото.
— С днем рождения, наша Маша. И этой девочке сегодня 46, — подписала снимок Овечкина.
Мария Нахапетова — старшая дочь актрисы Веры Глаголевой от ее первого брака с режиссером Родионом Нахапетовым. Помимо Марии, в этом союзе родилась ее сестра Анна. Третья дочь актрисы Анастасия появилась на свет во втором браке Глаголевой с бизнесменом Кириллом Шубским.
Несмотря на то что сестры — дети разных отцов, их связывают очень близкие и теплые отношения. Сама Мария сегодня успешно совмещает творческую карьеру с воспитанием двоих сыновей: 18-летнего Кирилла и 13-летнего Мирона.
Анастасия Овечкина замужем за хоккеистом Александром Овечкиным. Спортсмен 13 мая вместе с семьей вернулся в Россию. Самолет с хоккеистом на борту приземлился в аэропорту Внуково. 12 мая жена Овечкина опубликовала фотографию их сыновей в аэропорту.