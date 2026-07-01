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Warner Bros. снимет фильм про персонажа крипипасты Сиреноголового

Киностудия Warner Bros. приобрела права на фильм «Сиреноголовый» по сюжету интернет-крипипасты. Режиссером выступит Брайан Даффилд, соавтором сценария — режиссер и сценарист «Орудий» Зак Креггер. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Киностудия Warner Bros. приобрела права на фильм «Сиреноголовый» по сюжету интернет-крипипасты. Режиссером выступит Брайан Даффилд, соавтором сценария — режиссер и сценарист «Орудий» Зак Креггер. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Премьера фильма состоится осенью. В главных ролях — Джош Бролин («Орудия», «Старикам тут не место») и Остин Абрамс («Эйфория», «Орудия», «Обитель зла»). На покупку прав фильма также претендовали Sony, Universal, Paramount и Disney.

Интернет-легенда «Сиреноголовый» создана канадским иллюстратором Тревором Хендерсоном в 2018 году. Персонаж крипипасты — высокий и худощавый монстр с двумя сиренами вместо головы.