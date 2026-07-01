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Начальник сборной России по футболу Куличенко умер на 49-м году жизни

Пресс-служба сборной России сообщила о смерти Сергея Куличенко, который начал работу в РФС в 2005 году и прошел путь от администратора до начальника главной мужской команды страны.

Источник: Аргументы и факты

Начальник мужской сборной России по футболу Сергей Куличенко скончался в возрасте 48 лет. Информация об этом появилась на официальных ресурсах национальной команды.

Обстоятельства его кончины не уточняются. В Российском футбольном союзе принесли соболезнования родственникам и близким умершего.

Карьера Куличенко в РФС началась в 2005 году с позиции администратора сборных команд. Позднее он получил должность старшего администратора, а в 2021-м возглавил административный блок главной мужской сборной страны.

До перехода в футбольный союз он выступал на профессиональном уровне за московский ЦСКА, самарские «Крылья Советов», «Торпедо-ЗИЛ» и воронежский «Факел».

Ранее стало известно о смерти 83-летнего чемпиона СССР по футболу Сергея Рожкова.