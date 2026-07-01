Начальник сборной России по футболу Куличенко умер на 49-м году жизни

Начальник мужской сборной России по футболу Сергей Куличенко скончался в возрасте 48 лет. Информация об этом появилась на официальных ресурсах национальной команды.
Обстоятельства его кончины не уточняются. В Российском футбольном союзе принесли соболезнования родственникам и близким умершего.
Карьера Куличенко в РФС началась в 2005 году с позиции администратора сборных команд. Позднее он получил должность старшего администратора, а в 2021-м возглавил административный блок главной мужской сборной страны.
До перехода в футбольный союз он выступал на профессиональном уровне за московский ЦСКА, самарские «Крылья Советов», «Торпедо-ЗИЛ» и воронежский «Факел».
Ранее стало известно о смерти 83-летнего чемпиона СССР по футболу Сергея Рожкова.