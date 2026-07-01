В Псковской области вдвое увеличили выплаты семьям после рождения ребенка

«Принял решение об увеличении размера регионального сертификата для семей, в которых рождаются дети, в два раза. С 1 июля номинал составит не 5 тысяч, а 10 тысяч рублей. Мера направлена на дополнительную поддержку родителей в первый, очень ответственный период жизни малыша», — написал Ведерников.