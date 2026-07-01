В Псковской области вдвое увеличили выплаты семьям после рождения ребенка

ПСКОВ, 1 июля. /ТАСС/. Размер родительского сертификата, который выдают семьям в Псковской области после рождения ребенка, с 1 июля увеличился в два раза, с 5 тыс. до 10 тыс. рублей. Об этом в «Максе» сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
«Принял решение об увеличении размера регионального сертификата для семей, в которых рождаются дети, в два раза. С 1 июля номинал составит не 5 тысяч, а 10 тысяч рублей. Мера направлена на дополнительную поддержку родителей в первый, очень ответственный период жизни малыша», — написал Ведерников.
По его словам, сертификат можно реализовать у организаций-партнеров региональной акции на покупку одежды, средств гигиены, коляски, кроватки и других товаров.