Telegraph: в Лондоне театр герцога Йоркского переименуют в честь Тома Стоппарда

Театр, расположенный в районе Вест-Энд, где сосредоточена театральная жизнь Лондона, был открыт в 1892 году. Сперва он носил название театра Трафальгарской площади. В 1894 году его переименовали в Трафальгарский театр. Год спустя он был назван театром герцога Йоркского в честь принца Георга, который позднее взошел на престол как Георг V. На сцене театра в разное время выступали такие известные актеры, как Чарльз Чаплин, Иэн Маккеллен и Хелен Миррен.