Telegraph: в Лондоне театр герцога Йоркского переименуют в честь Тома Стоппарда

ЛОНДОН, 1 июля. /ТАСС/. Театр герцога Йоркского в Лондоне переименуют в честь британского драматурга и сценариста Тома Стоппарда (1937−2025). Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на заявление компании ATG Entertainment, которая управляет театром.
В компании не уточнили, связано ли принятое решение с тем, что титул герцога Йоркского до прошлого года носил брат короля Великобритании Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, который был вынужден отказаться от его использования на фоне новых фактов о его тесной дружбе с уличенным в педофилии американским финансистом Джеффри Эпштейном.
Театр, расположенный в районе Вест-Энд, где сосредоточена театральная жизнь Лондона, был открыт в 1892 году. Сперва он носил название театра Трафальгарской площади. В 1894 году его переименовали в Трафальгарский театр. Год спустя он был назван театром герцога Йоркского в честь принца Георга, который позднее взошел на престол как Георг V. На сцене театра в разное время выступали такие известные актеры, как Чарльз Чаплин, Иэн Маккеллен и Хелен Миррен.
Объявление о переименовании совпало с премьерой постановки пьесы «Аркадия» (Arcadia) режиссера Кэрри Крэкнелл. Эта пьеса была написана Стоппардом в 1993 году и с того момента неоднократно ставилась по всему миру, в том числе в театре герцога Йоркского. Ожидается, что официально театр сменит название в течение нескольких месяцев.
Стоппард (при рождении — Штраусслер) родился в Чехословакии в 1937 году. После начала немецкой оккупации в 1939 году его семья бежала в Сингапур, а затем — в Индию. Стоппард оказался в Англии в 1946 году после того, как его вдовствующая мать вышла замуж за офицера британской армии.
Стоппард — обладатель кинопремий «Оскар» и «Золотой глобус» за фильм «Влюбленный Шекспир» (Shakespeare in Love, 1998). Он также был номинирован на «Оскар» в категории «Лучший сценарий» за ленту «Бразилия» (Brazil, 1985). Кроме того, он известен по фильмам «Империя солнца» (Empire of the Sun, 1987) и «Анна Каренина» (Anna Karenina, 2012). В качестве режиссера Стоппард снял картину «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» (Rosencrantz & Guildenstern Are Dead, 1990), которая получила «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля. Он умер в ноябре 2025 года в возрасте 88 лет.