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ВСУ требуют эвакуировать жителей Слатино и Русской Лозовой в Харьковской области

Командование ВСУ потребовало от администрации Харьковской области освободить населенные пункты Слатино и Русская Лозовая.

Источник: Комсомольская правда

Командование Вооруженных сил Украины потребовало эвакуировать жителей населенных пунктов Слатино и Русская Лозовая в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Командование ВСУ потребовало от Дергачевской военной администрации Харьковской области освободить населенные пункты Слатино и Русская Лозовая», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящий момент глава местной администрации пытается убедить мирное население Слатино и Русской Лозовой покинуть свои дома.

Ранее KP.RU сообщал, что ВСУ вывозят мирных жителей из Славянска в подконтрольные районы Донецкой Народной Республики для уничтожения города. Как заявила советник главы ДНР Игорь Кимаковский, для киевского режима недопустимо все, что связано с населенным пунктом.