ВСУ требуют эвакуировать жителей Слатино и Русской Лозовой в Харьковской области

Ранее KP.RU сообщал, что ВСУ вывозят мирных жителей из Славянска в подконтрольные районы Донецкой Народной Республики для уничтожения города. Как заявила советник главы ДНР Игорь Кимаковский, для киевского режима недопустимо все, что связано с населенным пунктом.