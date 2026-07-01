Командование Вооруженных сил Украины потребовало эвакуировать жителей населенных пунктов Слатино и Русская Лозовая в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
«Командование ВСУ потребовало от Дергачевской военной администрации Харьковской области освободить населенные пункты Слатино и Русская Лозовая», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в настоящий момент глава местной администрации пытается убедить мирное население Слатино и Русской Лозовой покинуть свои дома.
Ранее KP.RU сообщал, что ВСУ вывозят мирных жителей из Славянска в подконтрольные районы Донецкой Народной Республики для уничтожения города. Как заявила советник главы ДНР Игорь Кимаковский, для киевского режима недопустимо все, что связано с населенным пунктом.