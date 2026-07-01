Число погибших при землетрясении в Венесуэле превысило 2,2 тыс. человек

Число погибших в результате землетрясений в Венесуэле возросло до 2295 человек. Об этом сообщил председатель парламента Хорхе Родригес, передает газета Últimas Noticias.
По словам Родригеса, количество пострадавших увеличилось до 11 267 человек, еще 12 841 житель остался без крова из-за разрушений или серьезных повреждений домов. Он также уточнил, что, если учитывать как прямые, так и косвенные последствия катастрофы — включая материальные потери, а также физический и психологический ущерб, — общее число затронутых граждан достигает 26 403 человек.
При этом медицинскую помощь уже получили 17 тыс. пациентов, из них 4,5 тыс. были госпитализированы. Для временного размещения пострадавших по всей стране оборудованы 25 лагерей: 13 — в Ла-Гуайре, 8 — в Каракасе, 2 — в штате Миранда и по одному — в Карабобо и Яракуе.
Последствия землетрясений устраняют 26 тыс. военнослужащих, сотрудников полиции, пожарных и спасателей, а также 17 тыс. добровольцев.
Разрушительные землетрясения произошли в ночь на 25 июня. Первое, по данным Геологической службы США, было магнитудой 7,2. Спустя всего 40 секунд произошло второе землетрясение магнитудой 7,5.
По данным местных властей, из-под завалов спасли порядка 6,5 тыс. человек. Еще 51 тыс. человек до сих пор числятся пропавшими без вести.
Днем 1 июля Родригес сообщал о 1943 погибших и 10 571 раненных.
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