Стала известна личность женщины, которую ранили вместе с украинским бизнесменом Ермолаевым в Монако

По информации, опубликованной в газете Nice Matin, жертвой взрыва в Монако стала Анна Насобина, дочь бывшего первого заместителя прокурора Днепропетровской области (еще при украинской власти).
Состояние пострадавшей тяжелое, врачи прилагают все усилия для ее спасения. СМИ утверждают, что врачам пришлось ампутировать Анне ноги. Телеканал Monaco Info также сообщил, что французские следователи провели допрос несовершеннолетнего, который также пострадал при взрыве.
Напомним, что в Монако произошел мощный взрыв, который власти назвали терактом. Три человека серьезно пострадали, среди них украинский олигарх Вадим Ермолаев. ЧП случилось около 21:00 на улице Реверен-Пер-Луи-Фолла в подъезде жилого дома. За несколько минут до взрыва там видели неизвестного с рюкзаком.
Ранее KP.RU сообщил, что итальянские СМИ утверждают, будто бы Ермолаев готовил доклад о коррупции на Украине, что могло стать мотивом для покушения.