Стала известна личность женщины, которую ранили вместе с украинским бизнесменом Ермолаевым в Монако

Напомним, что в Монако произошел мощный взрыв, который власти назвали терактом. Три человека серьезно пострадали, среди них украинский олигарх Вадим Ермолаев. ЧП случилось около 21:00 на улице Реверен-Пер-Луи-Фолла в подъезде жилого дома. За несколько минут до взрыва там видели неизвестного с рюкзаком.