Эксперт: «Флорида» не продлила контракт с Бобровским из-за потолка зарплат

МОСКВА, 1 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида» не смог продлить контракт с российским голкипером Сергеем Бобровским из-за потолка зарплат. Такое мнение ТАСС высказал бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Самсонов.
Ранее ТАСС сообщал, что 37-летний голкипер в качестве неограниченно свободного агента подписал с «Торонто» трехлетний контракт. За «Флориду» Бобровский выступал с 2019 года.
«Все стрелки сводились к тому, что он уходил из “Флориды”, такой вратарь реально меняет направление команды, — сказал Самсонов. — “Торонто” очень быстро перезагрузился — взял первый номер драфта, добавил классного вратаря. Для этой команды это огромный выигрыш».
«Причиной того, что “Флорида” не смогла удержать Бобровского, — потолок зарплат. Как только наступило 1 июля, “Флорида” переподписала молодого центрального нападающего Эету Луостаринена, которому добавили немного в зарплате. И чисто не осталось денег, чтобы подписать такого игрока, как Бобровский», — добавил Самсонов.
По данным портала Puckpedia, у «Флориды» под потолком зарплат после последних подписаний осталось $2,9 млн. Потолок зарплат для каждого клуба НХЛ составляет $104 млн.