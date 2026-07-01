Эксперт: «Флорида» не продлила контракт с Бобровским из-за потолка зарплат

«Все стрелки сводились к тому, что он уходил из “Флориды”, такой вратарь реально меняет направление команды, — сказал Самсонов. — “Торонто” очень быстро перезагрузился — взял первый номер драфта, добавил классного вратаря. Для этой команды это огромный выигрыш».