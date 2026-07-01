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Регулярное авиасообщение с Йошкар-Олой откроется к концу будущего года

Это произойдет после завершения реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта.

ЙОШКАР-ОЛА, 1 июля. /ТАСС/. Регулярное авиасообщение с Йошкар-Олой откроется к концу будущего года после завершения реконструкции взлетно-посадочной полосы местного аэропорта. Об этом сообщил журналистам глава Марий Эл Юрий Зайцев, подводя итоги рабочей поездки в регион министра транспорта РФ Андрея Никитина.

«В центре внимания — аэропортовый комплекс Йошкар-Олы: новый терминал введен в эксплуатацию, реконструкция взлетно-посадочной полосы идет по графику, к концу 2027 года планируем возобновить регулярное авиасообщение», — сказал Зайцев. Он отметил, что возобновление полетов в столицу региона даст мощный импульс развитию экономики и туризма.

Ранее в интервью ТАСС Зайцев назвал реконструкцию воздушной гавани одним из самых масштабных проектов в республике, подчеркнув, что новый аэропорт будет удовлетворять всем мировым требованиям по техническому оснащению, комфорту и безопасности.

Кроме того, говоря о поездке федерального министра, глава республики отметил, что ведомство после обращения депутатов «Единой России» одобрило для Марий Эл субсидию на приобретение еще 12 новых автобусов для работы на местных маршрутах. «Всего с 2021 года приобретено 102 новых автобуса и 25 троллейбусов», — напомнил глава региона. В этой связи он также пояснил, что Марий Эл продолжает держать высокие темпы дорожного строительства, и уже 88,9% опорной сети магистралей соответствует нормативам. При этом объем господдержки дорожного хозяйства составит 5,9 млрд рублей.

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