На Эмпайр-стейт-билдинг забралась, предположительно, пара руферов из России

Российские руферы Иван Биркус (настоящая фамилия Кузнецов) и Ангелина Николау, предположительно, стали теми самыми неизвестными, которые поднялись на вершину небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг в центральной части Нью-Йорка. Об этом свидетельствует публикация пары в Instagram*.
На кадрах, которые они выложили, запечатлен момент, когда мужчина делает предложение руки и сердца, а также фотографии с панорамой центра Нью-Йорка. Под снимками написано: «Эмпайр-стейт-билдинг, Нью-Йорк».
Кроме того, на шпиле пара развернула баннер с надписью: «Когда сила любви побеждает любовь к власти, мир познает мир».
Известно, что российские блогеры Иван Биркус и Ангелина Николау занимаются экстремальным альпинизмом. Они систематически публикуют в своих социальных сетях фото и видео, сделанные на крышах высотных сооружений по всему миру. В 2024 году эта пара стала героями документальной ленты «Skywalkers: История одной пары» от стримингового сервиса Netflix.
Ранее полиция Нью-Йорка информировала о задержании двух человек, взобравшихся на шпиль небоскреба. Ожидается, что им будут предъявлены обвинения. В инциденте никто не пострадал.
Эмпайр-стейт-билдинг был открыт в 1931 году в период Великой депрессии. Он считается символом штата Нью-Йорк и одноименного города. Высота здания вместе со шпилем составляет 443 метра. Оно занимает четвертое место по высоте в Нью-Йорке и 43-е — в мире.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.