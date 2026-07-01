На Эмпайр-стейт-билдинг забралась, предположительно, пара руферов из России

Известно, что российские блогеры Иван Биркус и Ангелина Николау занимаются экстремальным альпинизмом. Они систематически публикуют в своих социальных сетях фото и видео, сделанные на крышах высотных сооружений по всему миру. В 2024 году эта пара стала героями документальной ленты «Skywalkers: История одной пары» от стримингового сервиса Netflix.