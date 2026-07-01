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«Окна не открыть»: калининградцы пожаловались на смрад в городе и близлежащих посёлках

Резкий неприятный запах появился вечером, после 18:00.

Источник: Клопс.ru

Калининградцы и жители ближайших посёлков пожаловались на резкий неприятный запах в разных частях города. Об этом читатели сообщили «Клопс» в среду, 1 июля.

По словам горожан, зловонье появилось ближе к вечеру, после 18:00. Неприятный шлейф дошёл до улиц Леонова, Черняховского, Киевской, Невского, Артиллерийской и Судостроительной, а также до пригородных посёлков.

«Возможно, как обычно, проводят обработку полей для сельхознужд, но смрад несусветный. Пахнет, простите, говном каким-то. Неужели с этим нельзя ничего сделать? Окна же не открыть», — возмущаются калининградцы.

Калининградская область уже сталкивалась с такой проблемой. В середине июля 2022-го неприятный запах связывали с удобрениями на полях Зеленоградского района: жара и дожди ускоряли их разложение. В 2024 году жители снова сетовали на смрад.