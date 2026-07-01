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Четыре человека скончались из-за эпидемии чесотки в Чехии

Четыре человека скончались из-за крупнейшей за последние 30 лет эпидемии чесотки в Чехии. Об этом в среду, 1 июля, сообщили в Forum24, ссылаясь на данные Государственного института здравоохранения.

Четыре человека скончались из-за крупнейшей за последние 30 лет эпидемии чесотки в Чехии. Об этом в среду, 1 июля, сообщили в Forum24, ссылаясь на данные Государственного института здравоохранения.

Всего за прошлый год в стране зарегистрировали пять тысяч случаев заражения. В 2026 году статистика превысила этот показатель уже за первые шесть месяцев — она составила семь тысяч случаев.

— Из-за расчесов в кожу может попасть инфекция, например, золотистый стафилококк, который через кровоток способен вызвать поражения органов, — уточнила эпидемиолог Катержина Фабианова.

Представитель Моравскосилезской краевой гигиенической станции Алеш Котрлы добавил, что инфекция передается через полотенца, а также постельное белье.

Все пациенты с чесоткой, для которых заболевание закончилось летальным исходом, были пожилыми людьми, передает издание.

До этого десятки российских туристов и релокантов сообщили о заражении гонконгским гриппом на Бали. По словам заболевших, они переносят вирус даже тяжелее COVID-19.

Кроме того, в России выявили завозной случай мелиоидоза. Тропическую инфекцию обнаружили у женщины, вернувшейся из Таиланда. На отдыхе она посещала экскурсии и была на ферме со слонами.