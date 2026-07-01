Четыре человека скончались из-за эпидемии чесотки в Чехии

Четыре человека скончались из-за крупнейшей за последние 30 лет эпидемии чесотки в Чехии. Об этом в среду, 1 июля, сообщили в Forum24, ссылаясь на данные Государственного института здравоохранения.
Всего за прошлый год в стране зарегистрировали пять тысяч случаев заражения. В 2026 году статистика превысила этот показатель уже за первые шесть месяцев — она составила семь тысяч случаев.
— Из-за расчесов в кожу может попасть инфекция, например, золотистый стафилококк, который через кровоток способен вызвать поражения органов, — уточнила эпидемиолог Катержина Фабианова.
Представитель Моравскосилезской краевой гигиенической станции Алеш Котрлы добавил, что инфекция передается через полотенца, а также постельное белье.
Все пациенты с чесоткой, для которых заболевание закончилось летальным исходом, были пожилыми людьми, передает издание.
До этого десятки российских туристов и релокантов сообщили о заражении гонконгским гриппом на Бали. По словам заболевших, они переносят вирус даже тяжелее COVID-19.
Кроме того, в России выявили завозной случай мелиоидоза. Тропическую инфекцию обнаружили у женщины, вернувшейся из Таиланда. На отдыхе она посещала экскурсии и была на ферме со слонами.