Какие пароли взламывают чаще всего: ответ эксперта

Пароли из последовательности цифр и клавиатурными дорожками злоумышленники взламывают чаще всего. Об этом «Газете.Ru» рассказал техэксперт Сергей Щербаков.
«В тройку худших паролей по российским доменным зонам входят “123456”, “12345” и “123456777”, — сказал он.
По его словам, кроме цифр очень бычтро взламываются клавиатурные дорожи — «qwerty», «йцукен» и их вариациями вроде «qwerty123» или «1q2w3e». При этом замена букв на символы не поможет — подстановка входит в базовые правила генерации словарей, предупредил эксперт.
Он рекомендовал использовать парольную фразу из 3−4 случайных слов (14−16 символов), применять менеджер паролей и включать двухфакторную аутентификацию на почте, госуслугах и в банковских приложениях.
RT сообщил, что забытые пользователями аккаунты в соцсетях и мессенджерах могут стать инструментом мошенников. После взлома старой учетной записи аферисты могут собрать личные данные пользователя, в том числе дату рождения, номер телефона, адрес, фотографии документов и сведения о банковских картах.