Какие пароли взламывают чаще всего: ответ эксперта

По его словам, кроме цифр очень бычтро взламываются клавиатурные дорожи — «qwerty», «йцукен» и их вариациями вроде «qwerty123» или «1q2w3e». При этом замена букв на символы не поможет — подстановка входит в базовые правила генерации словарей, предупредил эксперт.