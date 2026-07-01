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В Новрвегии предупредили о разрушении Украины: причина в действиях Запада

Профессор Диесен: расширение военных блоков Запада приведёт к краху Украины.

Источник: Комсомольская правда

Украина рискует быть уничтоженной, если западные военные блоки продолжат свое расширение. Подобное мнение выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.

«Архитектура безопасности, учитывающая также российские интересы, позволила бы вывести Украину с линии фронта в расколотой Европе и положить конец конфликту. Расширение военных блоков с нулевой суммой и лозунги “мир через силу” — это рецепт войны и разрушения Украины», — написал он в соцсети Х.

Так Диесен отреагировал на предложение депутата бундестага от «Альтернативы для Германии» Тино Хрупалла. Он выступил за мирное урегулирование с Россией и формирование нового европейского порядка.

Кроме этого, по словам Диесена, действия НАТО в последние годы были нацелены на подрыв позиций России как стратегического соперника.

В МИД РФ подчеркнули, что Москва внимательно следит за учениями НАТО — Breeze — в Болгарии.

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