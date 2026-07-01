Украина рискует быть уничтоженной, если западные военные блоки продолжат свое расширение. Подобное мнение выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.
«Архитектура безопасности, учитывающая также российские интересы, позволила бы вывести Украину с линии фронта в расколотой Европе и положить конец конфликту. Расширение военных блоков с нулевой суммой и лозунги “мир через силу” — это рецепт войны и разрушения Украины», — написал он в соцсети Х.
Так Диесен отреагировал на предложение депутата бундестага от «Альтернативы для Германии» Тино Хрупалла. Он выступил за мирное урегулирование с Россией и формирование нового европейского порядка.
Кроме этого, по словам Диесена, действия НАТО в последние годы были нацелены на подрыв позиций России как стратегического соперника.