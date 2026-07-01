Терапевт объяснил, почему в жару проще заболеть

В жару человек легче может подхватить вирусное заболевание, поскольку чрезмерное нахождение под солнцем делает организм более уязвимым. Об этом aif.ru рассказал врач-терапевт Павел Воробьев.
Он отметил, что высокая инсоляция (солнечное излучение) приводит к снижению иммунитета человека и становится легче подхватить любую инфекцию. Кроме того, избыток ультрафиолетового облучения может провоцировать развитие тяжелых аутоиммунных заболеваний, даже онкологии, добавил специалист.
Врач сказал, что на южных курортах не стоит слишком долго загорать из-за интенсивного солнечного излучения. Следует обязательно носить головной убор, закрывать открытые участки тела одеждой и не находиться на открытом солнце часами, рекомендовал Воробьев.
RT рекомендовал при выборе средства от загара обращать внимание на маркировку, обещающую защиту от UVB и UVA-лучей. UVB-лучи воздействуют на эпидермис, вызывая загар и ожоги, а UVA-лучи проникают глубоко в дерму, разрушают коллаген, запуская процессы старения, и повреждают ДНК клеток, провоцируя онкологию.