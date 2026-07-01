Терапевт объяснил, почему в жару проще заболеть

RT рекомендовал при выборе средства от загара обращать внимание на маркировку, обещающую защиту от UVB и UVA-лучей. UVB-лучи воздействуют на эпидермис, вызывая загар и ожоги, а UVA-лучи проникают глубоко в дерму, разрушают коллаген, запуская процессы старения, и повреждают ДНК клеток, провоцируя онкологию.