Один человек пропал без вести: Американский вертолет MH-60S Sea Hawk аварийно сел в Аравийском море

Вертолет США MH-60S Sea Hawk совершил аварийную посадку в Аравийском море. Один член экипажа в настоящее время считается пропавшим без вести. Об этом сообщил Пятый флот ВМС США.
«ВМС США в регионе в настоящее время осуществляют поиски одного члена экипажа, который до сих пор числится пропавшим без вести», — говорится в сообщении в соцсети X.
Инцидент, по данным источника, произошел в среду в 10:30 мск. Вертолет входит в состав авианосной группы George H.W. Bush.
Представитель флота подчеркнул, причиной аварии не были враждебные действия. При этом трое из четверых членов экипажа уже обнаружены, их состояние оценивается как стабильное.
Причины случившегося пока не называются, по факту происшествия начато расследование.
Ранее в графстве Эссекс после ознакомительного полета произошло крушение самолета, два человека погибли.