​Жара до +29 градусов придёт в Хабаровский край 2 июля

В четверг, 2 июля, погода в Хабаровском крае будет заметно различаться в зависимости от территории. Южные районы встретят почти летний зной, тогда как на побережье и в северных муниципалитетах сохранится прохлада.
В Хабаровске ожидается солнечный день без осадков. Воздух прогреется до +29 градусов, ночью температура составит около +18.
Аналогичная погода установится в Бикине и Вяземском, где столбики термометров также поднимутся до +29 градусов.
В Комсомольске-на-Амуре будет преимущественно солнечно и немного прохладнее — до +28 градусов днём и около +15 ночью.
В Чегдомыне синоптики прогнозируют небольшую облачность и до +27 градусов.
На побережье Татарского пролива сохранится свежая погода. В Советской Гавани воздух прогреется до +19 градусов, осадков не ожидается.
А в Николаевске-на-Амуре днём будет до +21 градуса при небольшой облачности, а вечером возможен небольшой дождь.
Близость моря и Амурского лимана по-прежнему сдерживает летнюю жару, поэтому здесь будет заметно прохладнее, чем в центральных и южных районах края.
Север края останется самым прохладным. В Охотске температура поднимется только до +12 градусов, ожидается преимущественно облачная погода и небольшой дождь в ночные часы.
В Чумикане воздух прогреется до +11 градусов, день пройдёт под плотной облачностью без существенных осадков.
Таким образом, 2 июля жители южных районов края смогут насладиться настоящим летним теплом, тогда как северные территории по-прежнему будут жить в более сдержанном, прохладном ритме дальневосточного лета.