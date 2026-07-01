Назван неожиданный фактор, провоцирующий проблемы с сердцем

360.ru отметил, что контрастный душ способен вызвать резкое сокращение сосудов, что особенно опасно для людей с хронической венозной недостаточностью или варикозным расширением вен нижних конечностей. Это в свою очередь может спровоцировать отрыв тромбов и, как следствие, увеличить риск инсульта или инфаркта миокарда.