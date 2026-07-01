Назван неожиданный фактор, провоцирующий проблемы с сердцем

Одиночество может быть опасно для сердца. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала врач-кардиолог Мария Чайковская.
«Когда человек долго испытывает чувство эмоциональной изоляции, организм работает в режиме хронического стресса», — сказала специалист.
По ее словам, в этом случае повышается активность симпатической нервной системы, нарушается сон, усиливается воспаление, чаще возникают колебания артериального давления. Все это создает условия, при которых сердцу сложнее сохранять стабильный ритм, добавила она.
360.ru отметил, что контрастный душ способен вызвать резкое сокращение сосудов, что особенно опасно для людей с хронической венозной недостаточностью или варикозным расширением вен нижних конечностей. Это в свою очередь может спровоцировать отрыв тромбов и, как следствие, увеличить риск инсульта или инфаркта миокарда.