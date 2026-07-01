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Фицо: Запад сегодня практически находится в состоянии войны с Россией

Премьер Словакии Фицо призвал не допустить расширения конфликта на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Страны Запада практически находятся в состоянии войны с Россией. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, его выступление опубликовано в социальной сети.

«Сегодня западный мир практически находится в состоянии войны с Россией, если мы примем во внимание огромное число профессиональных оплачиваемых наемников, которые действуют на территории Украины», — сказал политик.

Фицо призвал сделать все возможное, чтобы ситуация не привела к более масштабному противостоянию. Он вновь высказался за мирное урегулирование конфликта, подчеркнув, что добиться этого можно только путем диалога и переговоров.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что переговорный процесс по урегулированию на Украине сталкивается с попытками его срыва. Он подмечал, что противники заинтересованы в том, чтобы не допустить продвижения дипломатических усилий.

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