Фицо: Запад сегодня практически находится в состоянии войны с Россией

Страны Запада практически находятся в состоянии войны с Россией. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, его выступление опубликовано в социальной сети.
«Сегодня западный мир практически находится в состоянии войны с Россией, если мы примем во внимание огромное число профессиональных оплачиваемых наемников, которые действуют на территории Украины», — сказал политик.
Фицо призвал сделать все возможное, чтобы ситуация не привела к более масштабному противостоянию. Он вновь высказался за мирное урегулирование конфликта, подчеркнув, что добиться этого можно только путем диалога и переговоров.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что переговорный процесс по урегулированию на Украине сталкивается с попытками его срыва. Он подмечал, что противники заинтересованы в том, чтобы не допустить продвижения дипломатических усилий.