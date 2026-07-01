Хирург раскрыл отличия между симптомами рака и обычных недомоганий

Врач также отметил, что распространенной ошибкой является длительное игнорирование новых симптомов и надежда на их самостоятельное исчезновение, сопровождаемое приемом обезболивающих препаратов. По его мнению, если симптомы сохраняются более трех недель, необходимо обратиться к специалисту. Однако доктор уточнил, что не следует постоянно беспокоиться о своем здоровье, так как большинство симптомов не связаны с раком.