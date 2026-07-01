Хирург раскрыл отличия между симптомами рака и обычных недомоганий

Свастик Кэсе, врач-консультант в области хирургии и трансплантации, поделился с изданием The Times of India информацией о том, как отличить симптомы онкологических заболеваний от проявлений обычных недомоганий.
Кэсе подчеркнул, что ключевой признак онкологических заболеваний — это отсутствие положительной динамики при изменении образа жизни или приеме лекарственных препаратов. Он пояснил, что, например, появление кислотного рефлюкса после 45 лет, ранее не наблюдавшегося, и его сохранение даже после медикаментозного лечения является основанием для углубленного обследования.
Врач также отметил, что распространенной ошибкой является длительное игнорирование новых симптомов и надежда на их самостоятельное исчезновение, сопровождаемое приемом обезболивающих препаратов. По его мнению, если симптомы сохраняются более трех недель, необходимо обратиться к специалисту. Однако доктор уточнил, что не следует постоянно беспокоиться о своем здоровье, так как большинство симптомов не связаны с раком.
Ранее онколог Иржи Кубеш из Центра протонной терапии в Праге также предупредил, что симптомы рака рта можно легко упустить, приняв их за стресс и усталость.