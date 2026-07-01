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В Киеве в четвертый раз за день прогремели взрывы

В столице Украины продолжает действовать воздушная тревога.

Источник: Комсомольская правда

В Киеве в четвертый раз за день прогремели взрывы. В городе продолжает действовать воздушная тревога. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости».

Согласно онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины, сигнал воздушной тревоги сохраняется как в Киеве, так и в Киевской области.

По данным украинских СМИ, после серии взрывов в Киеве произошел пожар. Информация о месте возгорания не приводится.

Ранее взрывы прогремели в Киеве и Полтаве. В большинстве регионов также действовал режим воздушной тревоги. До этого взрывы были слышны в Сумах на северо-востоке Украины и Чернигове.

Как сообщал KP.RU, российские военные атакуют только военные объекты Украины. А также наносят удары по энергетическим и транспортным объектам, которые используются в целях ВСУ.

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