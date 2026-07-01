В Киеве в четвертый раз за день прогремели взрывы. В городе продолжает действовать воздушная тревога. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости».
Согласно онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины, сигнал воздушной тревоги сохраняется как в Киеве, так и в Киевской области.
По данным украинских СМИ, после серии взрывов в Киеве произошел пожар. Информация о месте возгорания не приводится.
Ранее взрывы прогремели в Киеве и Полтаве. В большинстве регионов также действовал режим воздушной тревоги. До этого взрывы были слышны в Сумах на северо-востоке Украины и Чернигове.
Как сообщал KP.RU, российские военные атакуют только военные объекты Украины. А также наносят удары по энергетическим и транспортным объектам, которые используются в целях ВСУ.