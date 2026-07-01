Кардиолог назвал прививку, снижающую риск инфаркта

Волгоградцам с заболеваниями сердца стоит обратить внимание на вакцинацию — Волгоградская область, как и вся страна, ежегодно сталкивается с сезонным гриппом.
Главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов заявил, что вакцинация защищает не только от вируса, но и снижает вероятность сердечно-сосудистых осложнений, — пишет РИА. Особенно важна прививка для людей с уже диагностированными болезнями сердца или факторами риска.
«Вакцинация против гриппа — это защита не только от гриппа, эта защита особенно касается лиц, уже имеющих доказанные сердечно-сосудистые заболевания или факторы риска», — отметил Сергей Бойцов. Перенесенный грипп способен вызвать тяжелые осложнения на сердце, даже без прямого поражения вируса.
Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями стоит сделать прививку от гриппа заранее, до начала сезона.
Обратиться можно в поликлинику по месту жительства или к терапевту для консультации о противопоказаниях.
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