Кардиолог назвал прививку, снижающую риск инфаркта

«Вакцинация против гриппа — это защита не только от гриппа, эта защита особенно касается лиц, уже имеющих доказанные сердечно-сосудистые заболевания или факторы риска», — отметил Сергей Бойцов. Перенесенный грипп способен вызвать тяжелые осложнения на сердце, даже без прямого поражения вируса.