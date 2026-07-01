Отыграла семь матчболов, но не спаслась. Мирра Андреева покинула Уимблдон

ЛОНДОН, 1 июля. /ТАСС/. Российская теннисистка Мирра Андреева проиграла Барборе Крейчиковой из Чехии в матче второго круга Уимблдона. Россиянка смогла отыграть семь матчболов, но следом за этим отдала свою подачу и проиграла встречу.
Крейчикова изначально казалась непростой соперницей для россиянки. Еще два года назад она выигрывала Уимблдон и была одним из ведущих игроков тура, однако из- за травм ее результаты заметно ухудшились, поэтому на этот турнир она приехала в ранге 38-й ракетки мира. Андреева в июне выиграла Открытый чемпионат Франции, однако в Париже медленные грунтовые корты, которые лучше подходят под комбинационную игру россиянки, а в Лондоне турнир проходит на быстрых травяных кортах, где важнее ударная сила игроков. К тому же перед Уимблдоном Андреева провела всего один матч на траве, и адаптироваться к быстрому покрытию у нее практически не было времени.
В начале матча Крейчикова захватила преимущество, выиграв три гейма подряд, однако затем Андреева не только сравнялась, но и повела со счетом 5:3. Россиянка удержала свою подачу и завершила первый сет со счетом 6:4. Во втором сете представительница Чехии снова сделала ранний брейк, однако при счете 5:3 не смогла подать на сет. Андреева сравняла счет, однако после, уступая 5:6, практически без борьбы проиграла гейм на своей подаче.
В решающем сете шла плотная борьба. Российская теннисистка с трудом удерживала геймы на своей подаче, и при счете 2:3 уступила в упорной борьбе. Самый яркий гейм получился при счете 5:3, где Крейчикова подавала на победу в матче. Теннисистка из Чехии повела 40:0, однако не смогла реализовать три матчбола, а затем упустила еще четыре. Андреева три раза выходила вперед, но только с четвертой попытки выиграла гейм.
Казалось, что после того, как Андреева отыграла семь матчболов, она должна была получить психологическое преимущество, однако в следующем гейме снова пошли невынужденные ошибки. Представительница России повела 40:30, однако проиграла два мяча, а в конце, на восьмом матчболе соперницы, мяч задел сетку и перелетел на ее сторону, догнать такой мяч было нереально. Андреева бурно отреагировала и выкинула из рук ракетку.
В следующем круге Крейчикова сыграет с соотечественницей Николой Бартуньковой.
«Полезный опыт».
Заслуженный тренер России Виктор Янчук в беседе с ТАСС отметил, что Андреевой не хватило удачи. «Матч был очень упорным, — сказал Янчук. — После первого сета казалось, что Мирра продолжит уверенно играть и дальше, но все-таки соперница играла острее, стабильнее и глубже. В предпоследнем гейме Мирра сумела отыграться и спасти несколько матчболов на приеме, обычно это добавляет уверенности, но она допустила несколько грубых ошибок».
«Последний мяч она проиграла очень обидно — мяч перелетел после касания сетки. Немного не хватило опыта и удачи, но Мирра боролась до конца. Все-таки трава — это не ее покрытие, перед Уимблдоном она провела всего один матч на этом покрытии. Ничего страшного, это опыт, и очень полезный», — добавил собеседник агентства.
Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков, который в свое время отыграл у одного из ведущих игроков 1990-х годов немца Михаэля Штиха девять матчболов, считает, что Андреевой не повезло с жеребьевкой. «Очень жаль, что Мирра попала на Крейчикову, потому что если брать их реальный уровень, то они должны были играть в четвертом круге, — сказал Чесноков. — При счете 5:3 в третьем сете Андреева сделала что-то нереальное, отыгралась с 0:40, и, казалось, что она переломит матч, но в последнем розыгрыше ей не повезло. Матч был очень хороший, Мирра проявила характер, боролась до конца, но и Крейчикова играла здорово».
Сафиуллин стал главным героем дня.
Российские теннисисты продолжают борьбу за победу на Уимблдоне. В среду Даниил Медведев (восьмой номер посева) победил испанца Даниэля Мериду (без номера посева) со счетом 3:6, 6:3, 7:5, 6:2. Екатерина Александрова (18) обыграла Ланлану Тараруди (без номера посева) со счетом 7:5, 7:5. Анна Калинская (19) оказалась сильнее француженки Диан Парри (без номера посева) их встреча завершилась со счетом 6:4, 3:6, 7:6 (10:8). Не поддержала соотечественников Анастасия Гасанова (без номера посева), которая проиграла бывшей первой ракетке мира японке Наоми Осаке (14) со счетом 3:6, 2:6.
Главным героем дня стал Роман Сафиуллин, который победил нидерландца Ботика ван де Зандсхюлпа — 6:0, 4:6, 6:3, 3:6, 7:6 (10:5). С учетом квалификации Сафиуллин провел третий пятисетовый матч подряд. В первом круге он выбил соотечественника Андрея Рублева (12).
«Что тут сказать, Роман просто герой. Он уже третий матч подряд играет в пяти сетах, если брать еще и квалификацию, — сказал ТАСС победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский. — В концовке было очень тяжело, но он сумел преодолеть себя и соперника. Хочу его поздравить, он заслуженно вышел в третий круг».
2 июля во втором круге Карен Хачанов (19) сыграет против представителя Германии Янника Ханфмана (без номера посева), Диана Шнайдер (15) встретится с соотечественницей Людмилой Самсоновой (без номера посева), а Анна Блинкова (без номера посева) — с украинкой Мартой Костюк (12).
Уимблдон — третий в сезоне турнир Большого шлема. Состязание проходит на травяном покрытии и завершится 12 июля. Призовой фонд турнира составил 64,2 млн фунтов стерлингов.