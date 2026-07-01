Отыграла семь матчболов, но не спаслась. Мирра Андреева покинула Уимблдон

Крейчикова изначально казалась непростой соперницей для россиянки. Еще два года назад она выигрывала Уимблдон и была одним из ведущих игроков тура, однако из- за травм ее результаты заметно ухудшились, поэтому на этот турнир она приехала в ранге 38-й ракетки мира. Андреева в июне выиграла Открытый чемпионат Франции, однако в Париже медленные грунтовые корты, которые лучше подходят под комбинационную игру россиянки, а в Лондоне турнир проходит на быстрых травяных кортах, где важнее ударная сила игроков. К тому же перед Уимблдоном Андреева провела всего один матч на траве, и адаптироваться к быстрому покрытию у нее практически не было времени.