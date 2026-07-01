Лантратова и «Боевое братство» подписали соглашение о сотрудничестве

«Я познакомилась с организацией в 2014 году, когда сама выезжала на территорию Донбасса, когда мы вместе помогали людям. И все эти годы… я вижу, какая работа проводится на местах, в регионах, какому большому количеству людей (оказывается помощь — ред.), а это и участники специальной военной операции, и ветераны боевых действий других военных конфликтов, и члены их семей — какую работу выполняют наши коллеги. Поэтому сегодня мы договорились о взаимодействии», — сказала Лантратова на церемонии подписания.