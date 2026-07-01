Лантратова и «Боевое братство» подписали соглашение о сотрудничестве

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова и Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство» подписали соглашение о сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония прошла в Доме прав человека в Москве. Соглашение было подписано Лантратовой и заместителем председателя Всероссийской организации «Боевое братство» Евгением Зубаревым.
«Я познакомилась с организацией в 2014 году, когда сама выезжала на территорию Донбасса, когда мы вместе помогали людям. И все эти годы… я вижу, какая работа проводится на местах, в регионах, какому большому количеству людей (оказывается помощь — ред.), а это и участники специальной военной операции, и ветераны боевых действий других военных конфликтов, и члены их семей — какую работу выполняют наши коллеги. Поэтому сегодня мы договорились о взаимодействии», — сказала Лантратова на церемонии подписания.
По ее словам, прежде всего документ направлен на развитие системного взаимодействия в сфере защиты прав ветеранов и участников боевых действий, членов их семей, а также родственников погибших военнослужащих, добавила она.
«Мы будем работать с обращениями, которые поступают от наших героев и от членов их семей. Мы будем взаимодействовать в рамках наших молодежных советов… Мы будем вместе вести и правовое просвещение и, конечно, патриотическую совместную работу», — подчеркнула она.
По ее словам, аппарат будет заключать совместные соглашения в каждом регионе РФ и осуществлять совместную работу с организацией, так как информация, поступающая в аппарат «с земли» является основой законодательных инициатив.