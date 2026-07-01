Может ли банк повысить платеж по кредиту: вот что ответил эксперт

Банк может в одностороннем порядке повысить платеж по кредиту, однако для этого нужно несколько условий. Об этом «Газете.Ru» рассказал экономист Владимир Любецкий.
Он отметил, что такой варинат возможен, если закончился льготный период кредита, изменилась структура выплат или заемщик нарушил график погашения платежей.
«Кроме того, выплаты по кредиту в иностранной валюте зависят от валютного курса. При ослаблении рубля платежи возрастают. Наконец, возможен кредит с плавающей ставкой, привязанной, например, к ключевой ставке или другому индикатору», — добавил эксперт.
RT сообщил, что с 1 июля банки переходят на единую формулу расчета неподтвержденных доходов и будут строже оценивать реальную платежеспособность заемщиков. Для граждан с высокой долговой нагрузкой это может означать более частые отказы в выдаче займов или снижение их суммы.