Может ли банк повысить платеж по кредиту: вот что ответил эксперт

RT сообщил, что с 1 июля банки переходят на единую формулу расчета неподтвержденных доходов и будут строже оценивать реальную платежеспособность заемщиков. Для граждан с высокой долговой нагрузкой это может означать более частые отказы в выдаче займов или снижение их суммы.