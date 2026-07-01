Забравшимся на Эмпайр-стейт-билдинг руферам может грозить до года тюрьмы

НЬЮ-ЙОРК, 1 июля. /ТАСС/. Руферам, которые забрались на шпиль небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг на Манхэттене, может грозить наказание в виде года тюрьмы или штраф до $1 тыс.
Согласно административному кодексу Нью-Йорка, в мегаполисе запрещается «прыгать или пытаться спрыгнуть, забираться или пытаться забраться» на любые «здания, монументы, статуи, краны, мосты, знаки, башни и иные объекты выше 50 футов (около 15 м — прим. ТАСС)». Для нарушителей предусмотрено «наказание в виде заключения в тюрьму на срок до одного года или штрафа на сумму до $1 тыс.», допускается совмещение этих видов наказания.
Ранее полиция Нью-Йорка сообщила ТАСС, что задержала двух человек, забравшихся на шпиль небоскреба, как ожидается, им будут предъявлены обвинения. По предварительным данным, ими могут быть российские руферы Иван Биркус (настоящая фамилия Кузнецов) и Ангелина Николау, которые разместили публикации в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Эмпайр-стейт-билдинг был введен в строй в 1931 году в разгар Великой депрессии и является олицетворением штата Нью-Йорк и одноименного мегаполиса. Высота здания с учетом шпиля составляет 443 м, оно является 4-м по высоте в Нью-Йорке.