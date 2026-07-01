Оппозиционерка Мачадо попыталась вернуться Венесуэлу: США объяснили причину отказа

По данным NYT, оппозиционерка уведомила американские власти о намерении вернуться в страну, чтобы помочь пострадавшим от землетрясения. Однако в администрации Дональда Трампа ее запросы отклонили, заявив, что ее присутствие стало бы препятствием. Кроме того, некоторые чиновники в Вашингтоне сомневаются, что Мачадо сможет вновь наладить отношения с США.
Как отмечает издание, в Белом доме решили делать ставку на стабильность и контакты с действующей властью Венесуэлы. Мачадо рекомендовали воздержаться от активных действий, но оппозиционерка проигнорировала совет.
NYT добавила, что оппозиционерка пыталась вернуться в Венесуэлу через Кюрасао, но голландские власти не пустили ее без поддержки Вашингтона.
Накануне в Венесуэле произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,5. Число погибших в результате инцидента составило 2295 человек.