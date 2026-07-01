Черногория открыла визовые центры в восьми городах России

Без визы россияне могут находиться в Черногории до 30 дней, для срока от 30 до 90 суток нужно заранее оформить многократное разрешение. Помимо столицы, заявления принимают в Архангельске, Мурманске, Петрозаводске, Пскове, Новороссийске, Воронеже и Екатеринбурге. В эти же центры могут обращаться живущие в РФ иностранцы, которым требуется отдельный документ для въезда, в частности граждане Азербайджана, Армении, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Запись ведётся на сайте VFS Global.