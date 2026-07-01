ВСУ потребовали от Дергачевской военной администрации Харьковской области покинуть села Слатино и Русская Лозовая, подконтрольные Киеву. Об этом в среду, 1 июля, сообщили в силовых структурах.
— Украинское командование требует от Дергачевской военной администрации Харьковской области покинуть населенные пункты Слатино и Русскую Лозовую, — уточнили силовики.
На данный момент глава Дергачевской военно-гражданской администрации Вячеслав Задоренко пытается убедить оставшихся мирных жителей в необходимости самостоятельно покинуть села, передает ТАСС.
До этого Киев также начал эвакуацию основных предприятий из Краматорска и Дружковки на западную Украину из-за успешных действий Вооруженных сил России (ВС РФ).
В районе города Орехов в Запорожской области командиры украинских подразделений, в свою очередь, запретили проводить эвакуацию больных военнослужащих, опасаясь обвала фронта.
По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, ВС РФ, в отличие от режима украинского президента Владимира Зеленского, не бросают военных в бессмысленные штурмы.