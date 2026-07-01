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Замминистра обороны встретился с президентом МККК

Замминистра обороны Осьмаков встретился с президентом МККК Сполярич.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Замминистра обороны РФ Василий Осьмаков встретился с Москве с президентом Международного Комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич, он сообщил, что ведомство удовлетворено уровнем взаимодействия с организацией, сообщили в МО РФ.

«Первого июля 2026 года заместитель министра обороны Российской Федерации Василий Осьмаков принял в российском военном ведомстве президента Международного Комитета Красного Креста госпожу Мирьяну Сполярич», — говорится в сообщении.

Отмечается, что замминистра сообщил президенту МККК о проводимой в российских Вооруженных силах работе по выполнению обязательств в области международного гуманитарного права.

Кроме того, он выразил удовлетворение уровнем взаимодействия Комитетом в рамках созданного в Минобороны России в 2022 году Справочного бюро по делам военнопленных, а также в решении других вопросов по Женевским конвенциям 1949 года.

«Консультации прошли в конструктивном ключе. Контакты с представителями МККК будут продолжены», — добавили в ведомстве.