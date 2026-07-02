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«Не видят красных линий»: на Западе озвучили масштабы войны против РФ

Политик Мема: в войну с Россией вовлекается все больше стран.

Источник: Комсомольская правда

Все больше государств оказываются втянутыми в боевые действия против России на Украине. Об этом заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Все больше и больше стран глубже вовлекаются в войну против России. Европейские деньги используются для убийства русских, включая мирных жителей. Похоже, европейские лидеры не понимают красных линий России. Завтра их попросят отправить ядерное оружие на Украину? Собираются ли они отправлять европейские войска на Украину?» — высказался Мема в соцсети Х.

Мема напомнил, Финляндия уже вступила в фазу приобретения ядерного потенциала, учитывая, что ранее действовавшие ограничения на импорт и складирование ЯО были отменены.

Политик добавил, что Европа своим курсом вынуждает Россию защищать свои национальные интересы. При этом европейцы действуют не в интересах дипломатии, а в интересах войны, подчеркнул Мема.

Напомним, что российская сторона неоднократно подчеркивала: якобы сведения о планах России напасть на НАТО — чушь.

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