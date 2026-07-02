Что можно и нельзя делать в день Зосимы Пчельника 2 июля на Пасечник

Православная церковь 2 июля вспоминает святого Зосиму Аполлониадского. В народе отмечают день Зосимы Пчельника. Но есть еще одно название — Пасечник. С указанной даты пчелы начинают накапливать мед в ульях и заливать соты.
Что нельзя делать 2 июля.
Не следует убивать пчел. Подобное, как считалось, может грозить их укусами до конца лета. Нельзя как продавать, так и дарить мед. Предки верили, что его количество может сократиться. А еще в указанный день не давали взаймы.
Что можно делать 2 июля.
По традиции, 2 июля принято молиться святому, который считался покровителем семьи. А еще набирали воду из рек и умывались ею для укрепления здоровья. Была традиция с закапыванием в землю кувшина с медовухой для хорошего урожая меда.
Согласно приметам, пчелы, которые не вылетели из ульев, предупреждают про дождь. В том случае, если рано утром пчелы летят в луга, то погода окажется теплой.
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