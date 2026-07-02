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Что можно и нельзя делать в день Зосимы Пчельника 2 июля на Пасечник

Узнали приметы и запреты на 2 июля, когда отмечают день Зосимы Пчельника.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 2 июля вспоминает святого Зосиму Аполлониадского. В народе отмечают день Зосимы Пчельника. Но есть еще одно название — Пасечник. С указанной даты пчелы начинают накапливать мед в ульях и заливать соты.

Что нельзя делать 2 июля.

Не следует убивать пчел. Подобное, как считалось, может грозить их укусами до конца лета. Нельзя как продавать, так и дарить мед. Предки верили, что его количество может сократиться. А еще в указанный день не давали взаймы.

Что можно делать 2 июля.

По традиции, 2 июля принято молиться святому, который считался покровителем семьи. А еще набирали воду из рек и умывались ею для укрепления здоровья. Была традиция с закапыванием в землю кувшина с медовухой для хорошего урожая меда.

Согласно приметам, пчелы, которые не вылетели из ульев, предупреждают про дождь. В том случае, если рано утром пчелы летят в луга, то погода окажется теплой.

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Тем временем минский метрополитен изменил график движения поездов на один день.