Офтальмолог перечислила по-настоящему полезные для зрения продукты

Сетчатка — одна из самых метаболически активных тканей организма и без правильных нутриентов со временем падает четкость и появляются возрастные изменения. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-офтальмолог Екатерина Сороколад.
По ее словам, главными в продуктах для глаз явлются каратиноиды — лютеин и зеаксантин, работающие как природный солнцезащитный фильтр. Они содержатся в шпинате, петрушке, брокколи, кукурузе и яичном желтке.
Специалист указала, что еще одним немаловажным нутриентом является омега-3 жирные кислоты (EPA и DHA). Лучший источник — жирная морская рыба: лосось, скумбрия, сельдь. Также для глаз полезен витамин А, содержащийся в печени трески и яичном желтке, а в растительной пище — бета-каротин (морковь, тыква, абрикосы).
Кроме того, она отметила витамин C, который имеется цитрусовых, киви, шиповнике, квашеной капусте, и витамин E — в орехах, семечках, авокадо.
360.ru сообщил, что любой человек возраста 50+ хотя бы раз в полгода должен показаться офтальмологу.
В свою очередь телеканал «Царьград» предупредил, что случаи приобретенной катаракты становятся более распространенными в средней возрастной группе — 42−43 года.