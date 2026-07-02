Офтальмолог перечислила по-настоящему полезные для зрения продукты

Специалист указала, что еще одним немаловажным нутриентом является омега-3 жирные кислоты (EPA и DHA). Лучший источник — жирная морская рыба: лосось, скумбрия, сельдь. Также для глаз полезен витамин А, содержащийся в печени трески и яичном желтке, а в растительной пище — бета-каротин (морковь, тыква, абрикосы).