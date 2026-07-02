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Российские военные под Краматорском ликвидировали майора ВСУ Залесского

На краматорском направлении ликвидирован майора ВСУ из бригады «Лють».

Источник: Комсомольская правда

На краматорском направлении военные ВС РФ ликвидировали заместителя командира роты батальона «Полтава» из объединенной штурмовой бригады национальной полиции Украины «Лють» майора Романа Залесского.

«На краматорском направлении ликвидирован майор ВСУ Роман Залесский», — сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Силовики добавили, что Залесский придерживался националистических взглядов и принимал участие в боевых действиях в Донбассе в 2014 году. По словам источника, во время боев за Иловайск он попал в плен.

Ранее KP.RU сообщал, что российские военные в июне нарастили темпы освобождения территории Донецкой Народной Республики. Военный эксперт Андрей Марочко уточнил, что всего за месяц было освобождено 20 населенных пунктов, 10 из которых находятся в республике.