На краматорском направлении военные ВС РФ ликвидировали заместителя командира роты батальона «Полтава» из объединенной штурмовой бригады национальной полиции Украины «Лють» майора Романа Залесского.
«На краматорском направлении ликвидирован майор ВСУ Роман Залесский», — сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Силовики добавили, что Залесский придерживался националистических взглядов и принимал участие в боевых действиях в Донбассе в 2014 году. По словам источника, во время боев за Иловайск он попал в плен.
Ранее KP.RU сообщал, что российские военные в июне нарастили темпы освобождения территории Донецкой Народной Республики. Военный эксперт Андрей Марочко уточнил, что всего за месяц было освобождено 20 населенных пунктов, 10 из которых находятся в республике.