Что можно и нельзя делать в День Зосимы Пчельника 2 июля 2026 года

Хвастаться и гордиться. Это самый главный запрет дня. Считалось, что излишняя гордыня в Зосимов день лишает человека достатка и может «отнять» то, что уже нажито непосильным трудом. Хвастовство успехами, доходами или количеством меда — прямой путь к финансовым потерям. Почему у меня ничего не получаетсяВредить пчелам и другим насекомым. 2 июля пчелы считаются практически священными созданиями. Их нельзя убивать, тревожить, пересчитывать в ульях или грубо вмешиваться в их работу. Существует поверье, что в образе пчел на землю могут возвращаться души умерших предков. Убийство пчелы сулит тяжелую болезнь или полосу неудач для всей семьи. Каких витаминов мне не хватаетСсориться, сквернословить и сплетничать. Любой конфликт в этот день может перерасти в затяжную вражду. Негатив, посланный на кого-то, по приметам, вернется к отправителю бумерангом в виде долгой семейной размолвки. Словесный садизм: 10 фраз, которые нельзя говорить даже в шуткуДавать или брать в долг. Финансовые операции в этот день считаются крайне неблагоприятными. Давая в долг, вы рискуете «отдать» свое благополучие, а беря взаймы — навлечь на себя денежные проблемы на весь год. Исключение делается только для возврата старых долгов — это приветствуется. Начинать переезд или продавать что-то крупное. Смена места жительства в этот день сулила неустроенность и ссоры, а продажа вещей или скота — потерю достатка. Оставлять двери и окна настежь открытыми. Верили, что через сквозняк из дома может уйти семейное счастье и удача. Почему из дома уходит удача.