Гороскоп для всех знаков зодиака на 2 июля 2026 года

Техника безопасности: Никаких подписей электронной подписью. Если срочно нужно подписать бумаги — делайте это физической ручкой и только после полудня. Деньги: Не покупайте билеты, технику и дорогую одежду — велик риск возврата или поломки. Общение: Избегайте шумных вечеринок. Луна в Водолее делает людей отстраненными, а Меркурий — язвительными. Лучше проведите вечер за книгой или просмотром старого кино. Здоровье: Обратите внимание на голеностоп (Водолей управляет ногами). Не ходите на высоких каблуках и избегайте гололеда (если он вдруг случится в ваших широтах).